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НОВОСТИ

Вдова Александра Литвиненко подала иск к России в ЕСПЧ

22:00 16.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина подала иск к России в Европейский суд по правам человека. Она требует компенсацию в размере 3,5 миллионов евро, — сообщает газета The Guardian. 

Литвиненко предлагает суду признать взаимосвязь между убийствами и покушениями, предположительно совершенными российскими спецслужбами. Это смерть Александра Литвиненко, отравление Скрипалей и Алексея Навального. Как заявила Литвиненко изданию, кто-то должен понести за это ответственность.  Эхо Москвы

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