Вдова Александра Литвиненко подала иск к России в ЕСПЧ

22:00 Источник: Эхо Москвы

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина подала иск к России в Европейский суд по правам человека. Она требует компенсацию в размере 3,5 миллионов евро, — сообщает газета The Guardian.

Литвиненко предлагает суду признать взаимосвязь между убийствами и покушениями, предположительно совершенными российскими спецслужбами. Это смерть Александра Литвиненко, отравление Скрипалей и Алексея Навального. Как заявила Литвиненко изданию, кто-то должен понести за это ответственность. Эхо Москвы