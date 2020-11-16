В России провели почти 70 млн тестов на коронавирус - Роспотребнадзор

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские медики провели более 69,1 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора. "В Российской Федерации проведено более 69,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 534 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 458,6 тыс. человек.