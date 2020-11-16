0
0
0
НОВОСТИ

В России провели почти 70 млн тестов на коронавирус - Роспотребнадзор

22:40 16.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские медики провели более 69,1 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора. "В Российской Федерации проведено более 69,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 534 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 458,6 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:50 15.11.2020
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается - Минобороны РФ
0
214
18:33 15.11.2020
В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по 9 постов в южной и северной зонах
0
209
14:20 15.11.2020
Баку дал Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района
0
229
13:00 14.11.2020
Американские истребители получат "лучи смерти"
0
249
11:32 12.11.2020
Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
0
486
11:05 10.11.2020
В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
0
709
20:00 09.11.2020
Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
0
802
09:00 07.11.2020
АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
0
982
17:00 06.11.2020
Руководству военкоматов вернут звания
0
969
12:32 03.11.2020
В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров
0
1106

Возврат к списку