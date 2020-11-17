Корабль Crew Dragon осуществил стыковку с МКС
07:30 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon ("Крю дрэгон") компании SpaceX ("Спейс-экс") в понедельник осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).
Пилотируемая версия Crew Dragon рассчитана на причаливание к станции в автоматическом режиме. При необходимости, как и в российских "Союзах", возможна ручная стыковка командиром корабля.
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