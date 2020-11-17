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Разработка вакцины может повлиять на курс доллара США в 2021 году - Citigroup

07:40 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс американской национальной валюты может снизиться на 20% в 2021 году из- за разработки новых вакцин от коронавируса. Такая оценка приводится в докладе американской компании Citigroup ("Ситигруп"), выдержки из него опубликовало в понедельник агентство Блумберг.

Как полагают специалисты Citigroup, распространение вакцин в мире "будет означать, что имеются все признаки рынка с тенденцией к снижению" для доллара. Курс американской валюты в связи с этим "будет меняться таким же образом, как с начала до середины 2000-х годов". В этот период доллар снизился в цене.

Как констатирует агентство, распространение вакцин ускорит восстановление мировой экономики и ее возвращение к росту. Это, предположительно, приведет к снижению интереса инвесторов к валютам, которые считаются надежными в период кризиса. В их числе доллар и иена.

В Citigroup полагают, что в свете нормализации ситуации в мировой экономике, а также мягкой политики Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, в других странах темпы роста могут быть выше, чем в США. Из-за этого, по мнению экспертов компании, интерес инвесторов к американским активам может снизиться, а к международным - повыситься.

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