Трампа убедили не наносить удар по ядерному иранскому заводу Натанзе - СМИ
07:50 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президента США Дональда Трампа на совещании 12 ноября отговорили от идеи нанесения удара по подземному заводу в иранском Натанзе, предназначенному для обогащения урана. Об этом утверждает в понедельник в своей электронной версии газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.
По их данным, Трамп на совещании в Белом доме в прошлый четверг интересовался, какие варианты конкретных действий в отношении упомянутого выше ядерного объекта Ирана имеются у него в предстоящие недели. Вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли и другие отговорили главу государства от идеи применения силы.
По их мнению, удар по заводу в Натанзе способен легко превратиться в масштабный конфликт на Ближнем Востоке в течение недель, которые по итогам всеобщих выборов в США 3 ноября могут стать последними в работе администрации республиканца.
Как утверждается в публикации, речь могла идти о ракетном обстреле или кибератаке. Официальные лица, участвовавшие в заседании, покинули Белый дом в уверенности, что применение военной силы США против Ирана теперь исключено. В администрации республиканца не ответили на запрос газеты прокомментировать публикацию.
Как сообщило агентство Рейтер в минувшую среду, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в конфиденциальном докладе сделало вывод, что Тегеран продолжает наращивать объемы низкообогащенного урана выше уровня, который был заложен в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В докладе утверждается, что Иран также произвел монтаж первого каскада модернизированных центрифуг на территории подземного завода в Натанзе, но еще не заполнил их ураном. В сентябре 2020 года Иран заявлял, что после пожара на ядерном объекте в Натанзе было принято решение о начале создания нового цеха по производству центрифуг для обогащения урана.
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