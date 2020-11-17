Карибского побережья Никарагуа достиг ураган "Йота"

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ураган "Йота" в понедельник вечером обрушился на карибское побережье Никарагуа. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

"Крайне опасный ураган "Йота" достиг побережья на северо-востоке Никарагуа", - говорится в записи. Ожидается, что он вызовет сильные наводнения и оползни в ряде районов Центральной Америки.

По данным никарагуанской системы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, "Йота" ослаб до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в его пределах составляет 69,4 м/с, он движется на запад со скоростью 14,76 км/ч.

В связи с приближением урагана власти республики подготовили 250 убежищ и привлекли 9 тыс. военнослужащих, 8,6 тыс. полицейских, 900 медиков и 600 спасателей для оказания помощи населению.

В начале ноября на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта", жертвами которого стали порядка 200 человек. Последствия циклона, в том числе наводнения и оползни, затронули порядка 2,5 млн человек.