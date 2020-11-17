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Заместителем руководителя аппарата Белого дома может стать глава кампании Байдена - СМИ

08:20 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менеджер предвыборной кампании Джозефа Байдена Джен О'Мэлли Диллон может занять должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации демократа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Эй-би-си.

По данным ее источников, Диллон, как ожидается, войдет в состав будущей администрации Байдена и станет заместителем его бывшего советника Рона Клайна. Ему прочат должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Диллон в кампании бывшего вице-президента США отвечала за применение цифровых технологий для сбора добровольных пожертвований.

По данным телекомпании, также планируется назначить на должности высокого ранга в Белом доме старшего советника Байдена Симону Сандерс и руководителя пресс-службы его штаба Кейт Бедингфилд. Об этих планах будет объявлено на пресс-конференции, которую Байден проведет во вторник в Новом Орлеане (штат Луизиана).

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