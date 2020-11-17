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США и Франция ожидают прояснения роли Турции в прекращении боев в Карабахе

09:00 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Франция хотят от России большей ясности по условиям полного прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в договоренностях. Об этом сообщили в понедельник во время брифинга для журналистов представители Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму беседы распространило американское внешнеполитическое ведомство.

Их спросили о темах переговоров госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Париже. "Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как два сопредседателя [Минской группы ОБСЕ] они [Франция] разделяют то же мнение, что и мы, - мы по-прежнему привержены нашей роли сопредседателей в [мирном] процессе Минской группы", - сказали американские дипломаты.

По их словам, главы внешнеполитических ведомств США и Франции "признали действия, предпринятые Россией, которые привели к режиму прекращения огня, которое фактически держится около недели, но также признали, что все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции, и так далее, чтобы получить [больше информации по ситуации]".

"Они оба отметили, что Россия пригласила сопредседателей в Москву для [внесения] большей ясности, и, как вы, вероятно, видели по новостям, между сопредседателями состоялись телефонные переговоры", - указали во внешнеполитическом ведомстве. По данным дипломатов США, Ле Дриан рассказал Помпео о своей беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ситуацию вокруг Турции. "Мы испытываем некоторую обеспокоенность, у нас имеются разногласия с Турцией <...> по всему региону Восточного Средиземноморья, Ливии, Сирии и другим областям", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты Le Figaro, Помпео заявил, что Минская группа должна послужить рамками для действий по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. При этом он особо отметил, что США "обеспокоены ростом военного потенциала Турции".

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