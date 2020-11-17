Комитет Госдумы одобрил ликвидацию КС регионов
09:20 17.11.2020 Источник: РБК
Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству одобрил упразднение всех конституционных судов субъектов России до 1 января 2023 года. Об этом говорится на сайте Госдумы.
Дума уже приняла проект в первом чтении, ко второму в него внесли поправки, в частности о ликвидации конституционных судов.
«До 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются», — говорится в тексте одобренных поправок. Их предложили глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Регионы получат право создавать конституционные советы при законодательных органах власти. РБК
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