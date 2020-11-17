Цена нефти Brent поднялась выше $44 за баррель
09:32 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,23% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла $44,16 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 15:00 мск.
По состоянию на 15:15 мск нефть Brent торговалась на отметке $44,3 за баррель (+3,55%). В свою очередь нефть WTI торговалась на отметке $41,94 за баррель (+3,81%).
На этом фоне российская валюта укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара снижается до 76,435 рубля (-1,23%), а курс евро - до 90,54 рубля (-1,14%).
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