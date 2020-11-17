В Турции считают, что НАТО разрушится в скором времени
10:00 17.11.2020 Источник: Lenta.ru
Турция скоро выйдет из НАТО, а саму организацию вполне можно назвать развалившейся. Такое мнение высказал глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.
«Срок НАТО уже истек, мозговая система умерла. Это подтвердил и Макрон, и Меркель заявила об этом год назад. В скором времени НАТО разрушится, они и сами понимают, что не могут обеспечить безопасность своих союзников», — заявил Дженгиз.
Он предрек НАТО разрушение в течение ближайших 2-3 лет и предсказал, что Россия создаст новый стратегический пакт, в который войдет и Турция. А скорый выход Анкары из состава альянса будет обозначать его развал.
В ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга».
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