Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС
10:05 17.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета Евросоюза и помощь пострадавшей от пандемии экономике. По данным агентства АР, Будапешт и Варшава наложили вето из-за того, что в проекте бюджета говорится об обязательствах соблюдать принципы правового государства. В то же время на встрече представителей стран-членов ЕС был одобрен документ, который закладывает принцип распределения расходов в соответствии с критерием соблюдения странами принципов верховенства права.
Руководство ЕС сейчас проводит расследование в отношении Польши и Венгрии на предмет нарушения правительствами этих стран независимости судов, прессы и неправительственных организаций. Эхо Москвы
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