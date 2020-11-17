Сенат США принял антидопинговый «Акт Родченкова»

10:32 Источник: Эхо Москвы

Американский сенат принял антидопинговый «Акт Родченкова». Он вводит уголовную ответственность за схемы, которые позволяют систематически нарушать антидопинговые правила.

Закон предусматривает лишение свободы до 10 лет и штраф до одного миллиона долларов. Он позволяет преследовать любого человека, который участвовал в антидопинговых схемах на соревнованиях по правилам ВАДА. Закон будет защищать информаторов. Эхо Москвы