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В РФ впервые за два месяца снизилось число пациентов с коронавирусом, болеющих сейчас

11:00 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 410, до 1 971 013, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Суточный прирост количества заболевших в стране превышает 22 000 четвертый день.

Но число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся прямо сейчас, снизилось впервые с 17 сентября - с 461 265 до 461 178. Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 22 055, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровели 1 475 904 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 74,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 442 против 303 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умер 33 931 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

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