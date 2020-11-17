Верховный суд РФ предложил перевести гарнизонные суды к территориальной подсудности

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предложил окончательно уйти от прикрепления гарнизонных судов к видам и родам войск и полностью перейти на закрепление их компетенции по территориальному признаку. Пленум Верховного суда инициировал во вторник внесение в Госдуму законопроекта "О территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов". Фактически он завершает реформу системы военных судов с определением их юрисдикции по территориальному признаку.

Ранее военные суды были закреплены за отдельными гарнизонами, соединениями, объединениями и флотилиями. Кроме того, за отдельными военными судами были закреплены части ракетных войск стратегического назначения, войск и особо режимных объектов, выполняющих задачи особой важности, носящие стратегический характер, объединения, соединения и части, несущие постоянное боевое дежурство (войска противоракетной обороны, Воздушно-космические силы, воинские части 12-го Главного управления, ФСБ, ФСО, Службы специальных объектов, Сил специальных операций и другие). Ввиду экстерриториального расположения таких воинских частей, а также отнесения мест их дислокации к сведениям, составляющим гостайну, территориальная юрисдикция была определена только для 23 из более 100 действовавших гарнизонных военных судов.

С 2009 года на территориальную подсудность были переведены восемь окружных военных судов. С 1 октября 2019 года они были преобразованы в семь окружных военных судов (а наименования приведены в соответствие с названиями военных округов) и был ликвидирован Третий окружной военный суд, бывший второй инстанцией для военных судов с экстерриториальной юрисдикцией (прикрепленных к родам войск).

В новом законопроекте предлагается закрепить территориальную юрисдикцию для 95 действующих гарнизонных военных судов. "Принятие указанного федерального закона позволит равномерно распределить нагрузку на судей гарнизонных военных судов с учетом дислокации воинских частей, учреждений Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов на территориях, соответствующих административно-территориальным единицам Российской Федерации", - говорится в пояснении к законопроекту.