В Госдуме сообщили, что в кабмине рассматривают вопрос о сокращении Роспечати и Россвязи

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о возможности сокращения Россвязи и Роспечати. Об этом он заявил газете "Известия".

"Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Я думаю, что это дело ближайшего будущего. Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи - их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается", - сообщил изданию Хинштейн.

16 ноября на совещании с вице-премьерами глава правительства России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее до 1 апреля.

Согласно утвержденному решению, в рамках оптимизации штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на 5%, территориальных органов - на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда, сообщила в понедельник пресс-служба правительства России. Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов власти - каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.

Руководители федеральных министерств и ведомств должны направить предложения об оптимизации структуры и штатной численности в аппарат правительства и Минфин России до 20 ноября.