В Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса - Попова
12:00 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор отмечает некоторые изменения в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, сообщила во вторник глава ведомства Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
"Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, [что] позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями", - сказала она.
НОВОСТИ
- 13:05 17.11.2020
- Twitter нанял известного хакера в качестве главы службы безопасности
- 13:00 17.11.2020
- Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн - Минобрнауки
- 12:32 17.11.2020
- Вопрос снижения налогов при дефицитном бюджете переходит в разряд философских - глава Минэкономразвития
- 12:20 17.11.2020
- Кадыров потребовал убрать из детского центра изображения героев комиксов Marvel
- 12:05 17.11.2020
- В РФ предложили ввести проверку проводки в квартирах
- 12:03 17.11.2020
- Дистанционку в Москве у старшеклассников продлили до 6 декабря для снижения заболеваемости COVID-19
- 11:32 17.11.2020
- В Госдуме сообщили, что в кабмине рассматривают вопрос о сокращении Роспечати и Россвязи
- 11:20 17.11.2020
- Верховный суд РФ предложил перевести гарнизонные суды к территориальной подсудности
- 11:06 17.11.2020
- Сбер и BI.ZONE приняли участие в онлайн-саммите по вопросам кибербезопасности
- 11:05 17.11.2020
- Обама считает, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать