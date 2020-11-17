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НОВОСТИ

В Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса - Попова

12:00 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор отмечает некоторые изменения в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, сообщила во вторник глава ведомства Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

"Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, [что] позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями", - сказала она.

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