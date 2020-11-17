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НОВОСТИ

В РФ предложили ввести проверку проводки в квартирах

12:05 17.11.2020 Источник: Известия

В России предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ и НП «ЖКХ Контроль», соответствующее письмо направили главе Минстроя Иреку Файзуллину (есть у «Известий»). Идею поддерживают в общественном совете при Минстрое. Сейчас управляющие компании (УК) проверяют проводку только в подъездах — во время сезонных осмотров два раза в год. За состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы. Реализовать инициативу сложно, поскольку собственники не обязаны впускать проверяющих, а вход без спроса нарушает право собственности, отмечают в УК. Однако неисправная проводка, а также несоблюдение требований к ремонту электрооборудования нередко становятся причиной коротких замыканий и пожаров.

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