Вопрос снижения налогов при дефицитном бюджете переходит в разряд философских - глава Минэкономразвития
12:32 17.11.2020 Источник: Интерфакс
Вопрос о снижении налогов в России в условиях дефицитного бюджета на фоне последствий коронавируса является "философским" и на данный момент - запоздалым, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Вопрос про снижение налогов - он такой немножко философский, может даже где-то и запоздалый, потому что и профицита бюджета давно нет", - прокомментировал он в ходе встречи с представителями Торгов-промышленной палаты вопрос о возможности снижения налогов в России для повышения конкурентоспособности российской продукции.
Решетников при этом напомнил, что правительство в 2020 году принимало избирательные решения о понижении налогов - в частности, для компаний из IT сектора, для МСП (страховые взносы на зарплаты сверх МРОТ), "ряд других решений, которые мы сейчас в рамках бесшовного перехода с ЕНВД для МСП готовим".
"При всем при этом были и другие решения, они коснулись крупного бизнеса - НДПИ (повышение - ИФ) и так далее", - добавил он.
"Конечно, любой министр экономики вам скажет, что снижение налогов - это всегда хорошо для экономики и экономического роста. Это с одной стороны. Но с другой стороны у нас есть социальные обязательства, у нас есть необходимость развития инфраструктуры, которую в ряде случаев кроме как государство никто не профинансирует. Поэтому нужно балансировать все интересы - все вопросы по бюджету и налогам - это всегда баланс. Надо смотреть - общество выигрывает, государство выигрывает от этого с учетом долгосрочного развития?", - сказал Решетников.
Он не исключил возможности точечных решений в будущем, если предложения будут обоснованными.
НОВОСТИ
- 13:05 17.11.2020
- Twitter нанял известного хакера в качестве главы службы безопасности
- 13:00 17.11.2020
- Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн - Минобрнауки
- 12:20 17.11.2020
- Кадыров потребовал убрать из детского центра изображения героев комиксов Marvel
- 12:05 17.11.2020
- В РФ предложили ввести проверку проводки в квартирах
- 12:03 17.11.2020
- Дистанционку в Москве у старшеклассников продлили до 6 декабря для снижения заболеваемости COVID-19
- 12:00 17.11.2020
- В Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса - Попова
- 11:32 17.11.2020
- В Госдуме сообщили, что в кабмине рассматривают вопрос о сокращении Роспечати и Россвязи
- 11:20 17.11.2020
- Верховный суд РФ предложил перевести гарнизонные суды к территориальной подсудности
- 11:06 17.11.2020
- Сбер и BI.ZONE приняли участие в онлайн-саммите по вопросам кибербезопасности
- 11:05 17.11.2020
- Обама считает, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать