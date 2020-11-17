Вопрос снижения налогов при дефицитном бюджете переходит в разряд философских - глава Минэкономразвития

12:32 Источник: Интерфакс

Вопрос о снижении налогов в России в условиях дефицитного бюджета на фоне последствий коронавируса является "философским" и на данный момент - запоздалым, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Вопрос про снижение налогов - он такой немножко философский, может даже где-то и запоздалый, потому что и профицита бюджета давно нет", - прокомментировал он в ходе встречи с представителями Торгов-промышленной палаты вопрос о возможности снижения налогов в России для повышения конкурентоспособности российской продукции.

Решетников при этом напомнил, что правительство в 2020 году принимало избирательные решения о понижении налогов - в частности, для компаний из IT сектора, для МСП (страховые взносы на зарплаты сверх МРОТ), "ряд других решений, которые мы сейчас в рамках бесшовного перехода с ЕНВД для МСП готовим".

"При всем при этом были и другие решения, они коснулись крупного бизнеса - НДПИ (повышение - ИФ) и так далее", - добавил он.

"Конечно, любой министр экономики вам скажет, что снижение налогов - это всегда хорошо для экономики и экономического роста. Это с одной стороны. Но с другой стороны у нас есть социальные обязательства, у нас есть необходимость развития инфраструктуры, которую в ряде случаев кроме как государство никто не профинансирует. Поэтому нужно балансировать все интересы - все вопросы по бюджету и налогам - это всегда баланс. Надо смотреть - общество выигрывает, государство выигрывает от этого с учетом долгосрочного развития?", - сказал Решетников.

Он не исключил возможности точечных решений в будущем, если предложения будут обоснованными.