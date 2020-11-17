Дистанционку в Москве у старшеклассников продлили до 6 декабря для снижения заболеваемости COVID-19

12:03

В Москве дистанционное обучение учащихся 6-11 классов продлили еще на две недели – до 6 декабря. По словам мэра столицы Сергея Собянина, количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти.

"За прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей, вновь заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю», - отметил градоначальник на своём сайте.

По его словам, дистанционное обучение стало эффективным средством профилактики распространения коронавируса, поскольку школьники стали меньше болеть сами и реже заражать своих пожилых родственников.

«Мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели – до 6 декабря. Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких», - отметил мэр.