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Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн - Минобрнауки

13:00 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию дистанционно, заявил во вторник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

"Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате", - заявил Фальков.

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