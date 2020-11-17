Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн - Минобрнауки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию дистанционно, заявил во вторник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

"Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате", - заявил Фальков.