Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн - Минобрнауки
13:00 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию дистанционно, заявил во вторник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.
"Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате", - заявил Фальков.
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