Twitter нанял известного хакера в качестве главы службы безопасности
13:05 17.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Сервис микроблогов Twitter нанял известного хакера в качестве главы службы безопасности. Пейтер Затко, известный в интернете как Mudge, получит полномочия, которые позволят ему рекомендовать изменения в структуре и правилах работы Twitter, говорят представители социальной сети. В конце прошлого века Затко был одним из лидеров хакерской группировки, которая разработала инструменты для взлома операционной системы Windows. Минувшим летом Twitter подвергся масштабной хакерской атаке. На страницах известных компаний, а также бизнесменов появились объявления мошенников с призывом переводить средства в криптовалюте на указанный там же счет. Эхо Москвы
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