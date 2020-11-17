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Twitter нанял известного хакера в качестве главы службы безопасности

13:05 17.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Сервис микроблогов Twitter нанял известного хакера в качестве главы службы безопасности. Пейтер Затко, известный в интернете как Mudge, получит полномочия, которые позволят ему рекомендовать изменения в структуре и правилах работы Twitter, говорят представители социальной сети. В конце прошлого века Затко был одним из лидеров хакерской группировки, которая разработала инструменты для взлома операционной системы Windows. Минувшим летом Twitter подвергся масштабной хакерской атаке. На страницах известных компаний, а также бизнесменов появились объявления мошенников с призывом переводить средства в криптовалюте на указанный там же счет.  Эхо Москвы

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