По летальности коронавирусной инфекции Россия занимает 100-е место в мире - Попова

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности коронавирусной инфекции, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По уровню заболеваемости на 100 тыс. населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е - по уровню летальности", - сказала она на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

Уровень летальности инфекции в России сейчас составляет около 1,7%, напомнила Попова.