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Каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает - исследование

13:32 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У большинства российских семей расходы сопоставимы с доходами, однако каждая пятая семья систематически тратит больше, чем зарабатывает. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка "Хоум Кредит" (есть в распоряжении ТАСС).

"Более чем в половине случаев (55,2%) респонденты отметили, что их доходы примерно соответствуют расходам. 21,6% опрошенных заявили о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2% опрошенных доходы семьи превышали расходы", - говорится в исследовании.

При этом российские семьи, чтобы пополнить бюджет, в большинстве случаев прибегают к банковским кредитам. А каждый пятый респондент заявил, что в случае необходимости обращается за деньгами к родственникам и друзьям.

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