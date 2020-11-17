Каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает - исследование
13:32 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У большинства российских семей расходы сопоставимы с доходами, однако каждая пятая семья систематически тратит больше, чем зарабатывает. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка "Хоум Кредит" (есть в распоряжении ТАСС).
"Более чем в половине случаев (55,2%) респонденты отметили, что их доходы примерно соответствуют расходам. 21,6% опрошенных заявили о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2% опрошенных доходы семьи превышали расходы", - говорится в исследовании.
При этом российские семьи, чтобы пополнить бюджет, в большинстве случаев прибегают к банковским кредитам. А каждый пятый респондент заявил, что в случае необходимости обращается за деньгами к родственникам и друзьям.
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