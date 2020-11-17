Об особом статусе Нагорного Карабаха не может идти речи - Алиев
14:00 17.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Ильхам Алиев высказался об особом статусе Нагорного Карабаха. «Об этом не может идти речи», — заявил президент Азербайджана в обращении к нации.
Он также подчеркнул, что территориальная целостность республики не может быть предметом переговоров.
«Есть единое азербайджанское государство, многонациональное, многоконфессиональное. Есть прогрессивное азербайджанское государство. Представители всех религий живут нормально, в условиях мира и взаимопонимания. Армянский народ будет жить так же», — цитирует его слова РИА Новости.
10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно документу, несколько районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Говорит Москва
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