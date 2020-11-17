0
0
57
НОВОСТИ

Президент Армении призвал к внеочередным парламентским выборам и отставке правительства Пашиняна

14:12 17.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Армении Армен Саркисян призвал к внеочередным парламентским выборам и отставке правительства Никола Пашиняна. Президент уверен, что только так можно стабилизировать ситуацию в стране.

В Ереване несколько дней подряд проходят массовые митинги с требованием отставки Пашиняна после того, как премьер подписал терхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 17.11.2020
Россия поднялась на 41-ю строчку рейтинга владения английским языком
0
28
14:22 17.11.2020
Единоросс Герасимов: Надо включить в бюджет Москвы проект "Искусство детям"
0
50
14:00 17.11.2020
Об особом статусе Нагорного Карабаха не может идти речи - Алиев
0
102
13:32 17.11.2020
Каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает - исследование
0
164
13:20 17.11.2020
По летальности коронавирусной инфекции Россия занимает 100-е место в мире - Попова
0
236
13:05 17.11.2020
Twitter нанял известного хакера в качестве главы службы безопасности
0
176
13:00 17.11.2020
Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн - Минобрнауки
0
176
12:32 17.11.2020
Вопрос снижения налогов при дефицитном бюджете переходит в разряд философских - глава Минэкономразвития
0
233
12:20 17.11.2020
Кадыров потребовал убрать из детского центра изображения героев комиксов Marvel
0
231
12:05 17.11.2020
В РФ предложили ввести проверку проводки в квартирах
0
271

Возврат к списку