Президент Армении призвал к внеочередным парламентским выборам и отставке правительства Пашиняна

14:12 Источник: Эхо Москвы

Президент Армении Армен Саркисян призвал к внеочередным парламентским выборам и отставке правительства Никола Пашиняна. Президент уверен, что только так можно стабилизировать ситуацию в стране.

В Ереване несколько дней подряд проходят массовые митинги с требованием отставки Пашиняна после того, как премьер подписал терхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Эхо Москвы