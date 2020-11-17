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Россия поднялась на 41-ю строчку рейтинга владения английским языком

14:32 17.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия заняла 41-ю строчку рейтинга владения английским языком. В первую пятёрку в этом году вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.

Список составлен на основе данных, полученных от 2,2 млн человек из 100 стран и регионов, для которых английский язык неродной.

В 2019 году Россия занимала 48-е место, пишет ТАСС.

В Европе уровень владения английским языком остаётся стабильно высоким: 27 из 33 стран улучшили свои позиции с прошлого года.  Говорит Москва

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