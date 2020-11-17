Комиссия СФ предлагает ввести уголовное наказание для иноагентов в РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ предлагает установить уголовную ответственность для признанных в России иностранными агентами физлиц и организаций, привлеченных ранее к административной ответственности. Об этом заявил во вторник на заседании комиссии ее председатель Андрей Климов.

"[Предлагается] ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за неисполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности", - сказал сенатор.