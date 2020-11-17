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В СФ предлагают увольнять учителей за разжигание розни в рамках обучения

15:32 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ предлагает закрепить в законодательстве понятие "просветительская деятельность" и предусмотреть возможность увольнять педагогов за призывы к разжиганию социальной или расовой розни в рамках их деятельности. Об этом заявил во вторник на заседании комиссии ее председатель Андрей Климов.

"[Предлагается] дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. При этом предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим конституции РФ", - сказал сенатор.

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