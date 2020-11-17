Цена биткойна превысила отметку в $17 тыс. впервые с января 2018 года
16:00 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 2,12%, в пике достигая отметки в $17,081 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk на 15:02 мск.
В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $17 тыс. в январе 2018 года.
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