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На Аляске Боинг-737 при посадке сбил медведя

16:12 17.11.2020 Источник: Эхо Москвы

На Аляске Боинг-737 при посадке в аэропорту сбил бурого медведя. Это сообщает CNN на борту кроме членов экипажа были 6 пассажиров. Никто не пострадал. Один из двигателей Боинга получил повреждения.

Стоит напомнить, что в 1987 году такой же Боинг авиалинии Аляске при взлете столкнулся с рыбой, которую в когтях держал орел, пролетавший прямо над кабиной пилотов.  Эхо Москвы

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