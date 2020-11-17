На Аляске Боинг-737 при посадке сбил медведя

16:12 Источник: Эхо Москвы

На Аляске Боинг-737 при посадке в аэропорту сбил бурого медведя. Это сообщает CNN на борту кроме членов экипажа были 6 пассажиров. Никто не пострадал. Один из двигателей Боинга получил повреждения.

Стоит напомнить, что в 1987 году такой же Боинг авиалинии Аляске при взлете столкнулся с рыбой, которую в когтях держал орел, пролетавший прямо над кабиной пилотов. Эхо Москвы