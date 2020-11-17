Курс юаня к доллару вырос до максимума с 2018 года

16:32 Источник: Интерфакс

Курс юаня к доллару США подскочил до максимума более чем за два года благодаря оптимизму инвесторов в отношении перспектив экономики страны, быстро восстанавливающейся от последствий пандемии коронавируса.

По данным на 13:30 мск стоимость доллара составляет 6,5538 юаня, что на 0,5% ниже курса американской валюты на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара не опускался ниже отметки в 6,6 юаня с лета 2018 года.

Среди других факторов, поддерживающих юань - победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Считается, что политика демократов в отношении Пекина будет менее враждебной или, по крайней мере, более предсказуемой.

Кроме того, более высокие по сравнению с США процентные ставки в КНР способствует притоку средств инвесторов в китайские облигации, что также поддерживает юань. Разница между процентными ставками китайских и сопоставимых по срокам американских госбумаг близка к рекордному уровню, пишет Bloomberg.