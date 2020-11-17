Курс юаня к доллару вырос до максимума с 2018 года
16:32 17.11.2020 Источник: Интерфакс
Курс юаня к доллару США подскочил до максимума более чем за два года благодаря оптимизму инвесторов в отношении перспектив экономики страны, быстро восстанавливающейся от последствий пандемии коронавируса.
По данным на 13:30 мск стоимость доллара составляет 6,5538 юаня, что на 0,5% ниже курса американской валюты на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара не опускался ниже отметки в 6,6 юаня с лета 2018 года.
Среди других факторов, поддерживающих юань - победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Считается, что политика демократов в отношении Пекина будет менее враждебной или, по крайней мере, более предсказуемой.
Кроме того, более высокие по сравнению с США процентные ставки в КНР способствует притоку средств инвесторов в китайские облигации, что также поддерживает юань. Разница между процентными ставками китайских и сопоставимых по срокам американских госбумаг близка к рекордному уровню, пишет Bloomberg.
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