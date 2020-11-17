0
0
109
НОВОСТИ

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гарантиях бывшему главе государства

17:00 17.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гарантиях бывшему главе государства России и членам его семьи. Согласно документу, президент, прекративший исполнение своих обязанностей, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску либо допросу. Неприкосновенность бывшего президента распространяется на занимаемые им жилье и служебное помещение и средства связи. В Кремле считают, что все это необходимо для стабильности государства и общества.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 17.11.2020
Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни
0
21
17:12 17.11.2020
В Челябинске при взрыве на заводе погиб человек
0
84
16:32 17.11.2020
Курс юаня к доллару вырос до максимума с 2018 года
0
148
16:12 17.11.2020
На Аляске Боинг-737 при посадке сбил медведя
0
188
16:00 17.11.2020
Цена биткойна превысила отметку в $17 тыс. впервые с января 2018 года
0
174
15:32 17.11.2020
В СФ предлагают увольнять учителей за разжигание розни в рамках обучения
0
260
15:12 17.11.2020
В России не рассматривают введение специальных мер поддержки для артистов на фоне пандемии - Песков
0
246
15:00 17.11.2020
Комиссия СФ предлагает ввести уголовное наказание для иноагентов в РФ
0
262
14:32 17.11.2020
Россия поднялась на 41-ю строчку рейтинга владения английским языком
0
260
14:22 17.11.2020
Единоросс Герасимов: Надо включить в бюджет Москвы проект "Искусство детям"
0
258

Возврат к списку