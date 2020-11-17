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В Челябинске при взрыве на заводе погиб человек

17:12 17.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Челябинске один человек погиб при взрыве на заводе. Ещё двое пострадали. Остаётся неизвестной судьба одного сотрудника цеха по производству пластиковых окон.

ЧП произошло в одном из зданий на территории Уральского завода металлообработки и тяжёлого машиностроения, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, взрыв спровоцировал возгорание и обрушение кровли на площади 120 кв. м. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания составляет 350 кв. м. Пожар локализован.  Говорит Москва

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