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Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни

17:40 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказал собеседник агентства.

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