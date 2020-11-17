Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни
17:40 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.
"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказал собеседник агентства.
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