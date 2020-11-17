В WADA подвергли критике американский "Акт Родченкова"

18:35 Источник: Интерфакс

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило уверенность в том, что "акт Родченкова", одобренный сенатом США, осложнит борьбу с допингом в мире.

"WADA поддерживает правительства, которые используют свои законодательные полномочия для защиты спортсменов в борьбе с допингом. Однако, признавая положительные элементы этого законодательства, WADA и другие заинтересованные стороны продолжают считать, что некоторые очень важные элементы "акта Родченкова" будут иметь непредвиденные последствия и нарушат глобальную правовую антидопинговую систему, признанную на сегодняшний день 190 странами, включая США", - говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой WADA.

"WADA и многие другие организации, представляющие правительства и спорт по всему миру, в том числе, из Совета Европы, Международного олимпийского комитета и ряда антидопинговых организаций, выразили озабоченность по поводу экстерриториальности закона, поскольку это подорвет борьбу с допингом во всем мире", - отмечается в документе.