Росстат зафиксировал спад промпроизводства до 5,9% в годовом выражении в октябре
19:10 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Падение промышленного производства в России ускорилось до 5,9% в годовом выражении в октябре после 3,6% в сентябре, следует из данных Росстата.
За январь - октябрь промпроизводство в РФ снизилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом Росстат пересмотрел данные по падению промпроизводства в сентябре с 4,2% до 3,6%. Также Росстат пересмотрел оценку снижения показателя за III квартал (с 5% до 4,6%) и за январь - сентябрь (с 2,9% до 2,8%).
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