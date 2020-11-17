Росстат зафиксировал спад промпроизводства до 5,9% в годовом выражении в октябре

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение промышленного производства в России ускорилось до 5,9% в годовом выражении в октябре после 3,6% в сентябре, следует из данных Росстата.

За январь - октябрь промпроизводство в РФ снизилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Росстат пересмотрел данные по падению промпроизводства в сентябре с 4,2% до 3,6%. Также Росстат пересмотрел оценку снижения показателя за III квартал (с 5% до 4,6%) и за январь - сентябрь (с 2,9% до 2,8%).