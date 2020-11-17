0
0
0
НОВОСТИ

Росстат зафиксировал спад промпроизводства до 5,9% в годовом выражении в октябре

19:10 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение промышленного производства в России ускорилось до 5,9% в годовом выражении в октябре после 3,6% в сентябре, следует из данных Росстата.

За январь - октябрь промпроизводство в РФ снизилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Росстат пересмотрел данные по падению промпроизводства в сентябре с 4,2% до 3,6%. Также Росстат пересмотрел оценку снижения показателя за III квартал (с 5% до 4,6%) и за январь - сентябрь (с 2,9% до 2,8%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:35 17.11.2020
В WADA подвергли критике американский "Акт Родченкова"
0
113
17:40 17.11.2020
Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни
0
206
17:12 17.11.2020
В Челябинске при взрыве на заводе погиб человек
0
203
17:00 17.11.2020
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гарантиях бывшему главе государства
0
252
16:32 17.11.2020
Курс юаня к доллару вырос до максимума с 2018 года
0
247
16:12 17.11.2020
На Аляске Боинг-737 при посадке сбил медведя
0
297
16:00 17.11.2020
Цена биткойна превысила отметку в $17 тыс. впервые с января 2018 года
0
252
15:32 17.11.2020
В СФ предлагают увольнять учителей за разжигание розни в рамках обучения
0
349
15:12 17.11.2020
В России не рассматривают введение специальных мер поддержки для артистов на фоне пандемии - Песков
0
333
15:00 17.11.2020
Комиссия СФ предлагает ввести уголовное наказание для иноагентов в РФ
0
343

Возврат к списку