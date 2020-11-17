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У Виктюка играли свои лучшие роли все ведущие актрисы советского театра - Заславский

19:25 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Театральный режиссер Роман Виктюк, умерший на 85-м году жизни, привлекал к работе в своих спектаклях лучших артистов в разных городах Советского союза, которые играли у него наиболее знаковые роли. Об этом ТАСС сообщил театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"В его сложно придуманных режиссерских конструкциях всегда был очень важен актер, поэтому актеры очень любили с ним работать. В его спектаклях играли свои лучшие роли все ведущие актрисы советского театра. Причем это были артисты не только Москвы, но и Киева, Львова, Вильнюса. В этом смысле он объединял весь Советский союз", - сказал он. В спектаклях Виктюка были заняты Елена Образцова, Алла Демидова, Сергей Маковецкий, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Дмитрий Певцов, Валентина Талызина, Маргарита Терехова, Эрик Курмангалиев, Ирина Метлицкая, Сергей Виноградов и другие.

Как пояснил Заславский, Роман Виктюк как мало кто умел работать с актерами. По его словам, в своих спектаклях режиссер сочетал два, казалось бы, взаимоисключающих, но в его случае органично сочетающихся умения - он создавал безукоризненно формальные, театральные, искусственные постановки, ценность которых была в актерской игре. "На протяжении первых десятилетий его творческой жизни дорога в Москву ему была практически закрыта. Он поднимал мастерство театров Львова, Калинина (ныне - Тверь) и разных других прекрасных городов", - отметил театральный критик.

С другой стороны он обратил внимание на работу Виктюка на московских сценах, где тот поставил множество знаковых спектаклей. Это были постановки в "Современнике", в Театре им. Моссовета, в студенческом театре МГУ и потом - антрепризные проекты. "Один из самых первых антрепризных спектаклей "М. Баттерфляй" был связан с фигурой Романа Григорьевича Виктюка. Он очень часто выводил на сцену не самые традиционные сюжеты. Если сегодня такого рода спектакли каждый раз вызывают какие-то споры, скандалы и возмущения, то Виктюк умел это делать так празднично, так безмятежно искренне, что публика воспринимала это как само собой разумеющееся и как прекрасное", - считает Заславский.

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