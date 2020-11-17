Российские космонавты заделали трещину в модуле МКС "Звезда"
20:00 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
, которые нРоссийские космонавтыаходятся на МКС, установили новую заплатку на трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". По итогам замеров утечка может быть окончательно устранена, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
"Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле "Звезда", - отметили в госкорпорации.
В Роскосмосе подчеркнули, что далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы. "На основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить", - подчеркнули в госкорпорации.
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