Путин сделал заявление по текущему статусу Нагорного Карабаха
20:32 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, а пока сохраняется статус-кво.
"Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше - это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса", - заявил глава российского государства, отвечая во вторник на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе.
НОВОСТИ
- 20:00 17.11.2020
- Российские космонавты заделали трещину в модуле МКС "Звезда"
- 19:25 17.11.2020
- У Виктюка играли свои лучшие роли все ведущие актрисы советского театра - Заславский
- 19:10 17.11.2020
- Росстат зафиксировал спад промпроизводства до 5,9% в годовом выражении в октябре
- 18:35 17.11.2020
- В WADA подвергли критике американский "Акт Родченкова"
- 17:40 17.11.2020
- Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни
- 17:12 17.11.2020
- В Челябинске при взрыве на заводе погиб человек
- 17:00 17.11.2020
- Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гарантиях бывшему главе государства
- 16:32 17.11.2020
- Курс юаня к доллару вырос до максимума с 2018 года
- 16:12 17.11.2020
- На Аляске Боинг-737 при посадке сбил медведя
- 16:00 17.11.2020
- Цена биткойна превысила отметку в $17 тыс. впервые с января 2018 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать