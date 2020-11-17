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Путин сделал заявление по текущему статусу Нагорного Карабаха

20:32 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, а пока сохраняется статус-кво.

"Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше - это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса", - заявил глава российского государства, отвечая во вторник на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе.

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