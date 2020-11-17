США и Франция "были в материале, всегда искали пути решения" карабахского вопроса - Путин

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин высоко оценил роль США и Франции в карабахском урегулировании, отметив, что последние договоренности о перемирии в целом учитывают позиции и этих стран.

Отвечая на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе, он сказал: "Что касается роли Франции и США, я высоко оцениваю роль и Франции, и Соединенных Штатов. Они всегда были в материале, всегда искали пути решения этой проблемы. И когда в 2013 году Россия предложила основу формата будущего урегулирования, и Франция, и США в целом поддержали наши предложения".