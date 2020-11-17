Песков о графике работы Путина: Он может позвонить и в час, и в два ночи...

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеоконференции не могут в полной мере компенсировать потребность президента России Владимира Путина в непосредственном общении с людьми и получении обратной связи. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в эфире "Первого канала".

"Президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи, - отметил он. - И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно". "Но будем надеяться, что рано или поздно мы все-таки к нормальной жизни вернемся и продолжим все, как обычно", - добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что рабочий график Путина как был, так и остается очень насыщенным. "Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме, растянутом по суткам, - рассказал Песков. - И все, кто работает с ним, тоже к этому привыкли: он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером, и в час ночи, и в два ночи, это совершенно нормальная практика". "Это было и до режима самоизоляции, продолжается и сейчас", - добавил пресс-секретарь.