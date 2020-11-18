Японский спутник для уборки космического мусора отправят на орбиту в марте

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский стартап Astroscale Holdings ("Астроскейл холдингс") в марте будущего года отправит на орбиту специальный спутник для уборки космического мусора. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что спутник будет выведен на орбиту российским "Союзом", запуск которого пройдет с космодрома Байконур. Длина и высота спутника - шесть метров, ширина - 11 метров, а вес составляет 175 кг. В ходе своей первой тестовой миссии спутник при помощи специальных магнитных панелей будет притягивать к себе космический мусор, после чего зайдет в атмосферу и сгорит вместе с собранными предметами.

Япония ранее уже сообщала о планах по борьбе с космических мусором. В частности, Японское агентство аэрокосмических исследований сообщало о планах по разработке специального спутника, который сможет при помощи лазера уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Разработка будет вестись совместно с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и государственным Институтом естественных наук "Рикэн". Согласно предварительному проекту, аппарат должен будет воздействовать на мусор лазерным лучом и таким образом сбрасывать его в атмосферу для последующего сгорания. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.