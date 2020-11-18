0
0
128
НОВОСТИ

Японский спутник для уборки космического мусора отправят на орбиту в марте

07:50 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский стартап Astroscale Holdings ("Астроскейл холдингс") в марте будущего года отправит на орбиту специальный спутник для уборки космического мусора. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что спутник будет выведен на орбиту российским "Союзом", запуск которого пройдет с космодрома Байконур. Длина и высота спутника - шесть метров, ширина - 11 метров, а вес составляет 175 кг. В ходе своей первой тестовой миссии спутник при помощи специальных магнитных панелей будет притягивать к себе космический мусор, после чего зайдет в атмосферу и сгорит вместе с собранными предметами.

Япония ранее уже сообщала о планах по борьбе с космических мусором. В частности, Японское агентство аэрокосмических исследований сообщало о планах по разработке специального спутника, который сможет при помощи лазера уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Разработка будет вестись совместно с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и государственным Институтом естественных наук "Рикэн". Согласно предварительному проекту, аппарат должен будет воздействовать на мусор лазерным лучом и таким образом сбрасывать его в атмосферу для последующего сгорания. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 18.11.2020
Минтруд высказался за повышение единовременных выплат пенсионерам
0
0
08:10 18.11.2020
Журналисты Таиланда попросили у властей бронижилеты для освещения акций протеста
0
110
08:00 18.11.2020
Иск штаба Трампа по выборам в Филадельфии отклонен судом Пенсильвании
0
126
07:55 18.11.2020
На острове Провиденсия ураганом "Йота" уничтожено 80% жилищного фонда
0
124
23:00 17.11.2020
США уведомили зарубежных партнеров о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане
0
533
22:15 17.11.2020
Песков о графике работы Путина: Он может позвонить и в час, и в два ночи...
0
628
21:15 17.11.2020
Путин объяснил, почему ОДКБ не могла помочь Армении
0
713
21:00 17.11.2020
США и Франция "были в материале, всегда искали пути решения" карабахского вопроса - Путин
0
623
20:32 17.11.2020
Путин сделал заявление по текущему статусу Нагорного Карабаха
0
718
20:00 17.11.2020
Российские космонавты заделали трещину в модуле МКС "Звезда"
0
660

Возврат к списку