На острове Провиденсия ураганом "Йота" уничтожено 80% жилищного фонда
07:55 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ураган "Йота" уничтожил 80% жилищного фонда колумбийского острова Провиденсия. Об этом во вторник сообщил министр жилищного строительства, городского и территориального развития Колумбии Йонатан Малагон.
"По предварительным данным, <...> почти 80% домов полностью разрушены, 20% - частично", - заявил Малагон, чье выступление транслировалось в "Твиттере" администрации президента Колумбии.
Министр добавил, что все дома будут восстановлены до 2022 года.
Остров Провиденсия расположен в юго-западной части Карибского моря. Население составляет около 6 тысяч человек.
Поздно вечером в понедельник (утро вторника мск) ураган четвертой категории "Йота" обрушился на карибское побережье Никарагуа. Удар стихии причинил материальный ущерб, оставив без водо- и электроснабжения десятки тысяч человек, однако сведений о жертвах среди населения не поступало. На пути к границе с Гондурасом ураган ослаб до уровня тропического шторма.
НОВОСТИ
- 09:00 18.11.2020
- Минтруд высказался за повышение единовременных выплат пенсионерам
- 08:10 18.11.2020
- Журналисты Таиланда попросили у властей бронижилеты для освещения акций протеста
- 08:00 18.11.2020
- Иск штаба Трампа по выборам в Филадельфии отклонен судом Пенсильвании
- 07:50 18.11.2020
- Японский спутник для уборки космического мусора отправят на орбиту в марте
- 23:00 17.11.2020
- США уведомили зарубежных партнеров о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане
- 22:15 17.11.2020
- Песков о графике работы Путина: Он может позвонить и в час, и в два ночи...
- 21:15 17.11.2020
- Путин объяснил, почему ОДКБ не могла помочь Армении
- 21:00 17.11.2020
- США и Франция "были в материале, всегда искали пути решения" карабахского вопроса - Путин
- 20:32 17.11.2020
- Путин сделал заявление по текущему статусу Нагорного Карабаха
- 20:00 17.11.2020
- Российские космонавты заделали трещину в модуле МКС "Звезда"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать