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На острове Провиденсия ураганом "Йота" уничтожено 80% жилищного фонда

07:55 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ураган "Йота" уничтожил 80% жилищного фонда колумбийского острова Провиденсия. Об этом во вторник сообщил министр жилищного строительства, городского и территориального развития Колумбии Йонатан Малагон.

"По предварительным данным, <...> почти 80% домов полностью разрушены, 20% - частично", - заявил Малагон, чье выступление транслировалось в "Твиттере" администрации президента Колумбии.

Министр добавил, что все дома будут восстановлены до 2022 года.

Остров Провиденсия расположен в юго-западной части Карибского моря. Население составляет около 6 тысяч человек.

Поздно вечером в понедельник (утро вторника мск) ураган четвертой категории "Йота" обрушился на карибское побережье Никарагуа. Удар стихии причинил материальный ущерб, оставив без водо- и электроснабжения десятки тысяч человек, однако сведений о жертвах среди населения не поступало. На пути к границе с Гондурасом ураган ослаб до уровня тропического шторма.

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