Иск штаба Трампа по выборам в Филадельфии отклонен судом Пенсильвании
08:00 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховый суд Пенсильвании во вторник отклонил иск, поданный штабом действующего президента США Дональда Трампа в связи с тем, что, по заявлению команды Трампа, наблюдатели имели ограниченные возможности следить за подсчетом голосов на избирательных участках в Филадельфии. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его официальном сайте.
В документе заявляется, что наблюдатели располагали возможностью "следить, как [избирательная] комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом". Решение было принято большинством судей - пятеро высказались за отклонение иска штаба Трампа, двое - против.
"Мы пришли к выводу о том, что избирательная комиссия не пренебрегала законодательством, устанавливая место нахождения представителей кандидатов на выборах во время подготовки к обработке и обработки бюллетеней <...>", - указывается в постановлении суда. В документе подчеркивается, что избирательным законодательством не установлена минимальная дистанция нахождения наблюдателей от штабов кандидатов на избирательных участках. В связи с этим претензии со стороны республиканцев не имеют под собой оснований.
В воскресенье в электронной базе федерального суда штата было опубликовано исковое заявление избирательного штаба Трампа с внесенными в него изменениями. В документе отсутствуют обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании американского лидера, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом голосов. Позднее сам Трамп в "Твиттере" опроверг эти сведения, подчеркнув, что "вопрос о наблюдателях и то, как с ними обращались, играют очень большую роль в иске".
Адвокат хозяина Белого дома Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что в связи с этим более 600 тыс. поданных голосов в крупнейших городах штата - Филадельфии и Питтсбурге - должны быть признаны недействительными. Глава государства утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему. Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден.
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