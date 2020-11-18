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НОВОСТИ

Минтруд высказался за повышение единовременных выплат пенсионерам

09:00 18.11.2020 Источник: Коммерсант.ru

Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Негосударственные пенсионные фонды, которые опасаются резкого оттока средств в результате увеличения объема единовременных выплат, выступили против. Эксперты считают, что увеличение планки необходимо, потому что сейчас ежемесячные выплаты накопительной пенсии столь малы, что почти не влияют на бюджет граждан.  Коммерсантъ

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