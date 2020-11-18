Закон о митингах могут ужесточить еще больше - СМИ
09:05 18.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Закон о митингах могут вновь ужесточить. В Госдуму внесены поправки, приравнивающие пикетные очереди к массовой акции, запрещающие иностранное финансирование и дающий властям право отменить мероприятие уже после согласования.
Любая публичная активность не должна финансироваться из-за рубежа, подчеркивает автор законопроектов, депутат Дмитрий Вяткин. По его словам, власти и неправительственные организации других стран тратят большие деньги на стимулирование уличной, в том числе протестной активности в России. От вмешательства в дела страны призван зищитить закон, запрещающий финансирование акций за счет денег из-за рубежа и НКО-иноагентов. Все жертвователи при переводе средств должны будут указывать паспортные данные, а организаторы митингов — отчитаться о расходовании средств тому органу исполнительной власти, который согласовал проведение акции. Еще одна поправка касается одиночных пикетов – если в месте его проведения скапливается очередь из желающих постоять с плакатам, то это будет приравниваться к массовой акции, как и прогулки оппозиции по городу, наподобие тех, которые ранее организовывались в центре Москвы. Власти получат право отменять акцию после согласования, например,из-за угрозы ЧС. Запретят проведение митинга возле зданий экстренных служб, например, медучреждений или органов правопорядка. А журналистам, освещающим акцию, нельзя будет использовать плакаты и иные средства публичного выражения мнения, а также скрывать «отличительный признак представителя СМИ».
В Союзе журналистов отметили, что до внесения законопроекта в Госдуму с профессиональным сообществом он не обсуждался. Там пообещали тщательно изучить инициативу. Эхо Москвы
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