Владельцев электросамокатов предложили штрафовать
09:20 18.11.2020 Источник: РБК
Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД. С соответствующими предложениями выступают Минтранс и МВД. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, передает «РИА Новости».
По словам замначальника Госавтоинспекции МВД Николая Шеюхина, ограничения по скорости будут применяться только там, где это необходимо, в зависимости от ширины тротуара и других факторов. «Там, где будет безопасно, оно (движение. — РБК) будет разрешено», — пояснил Шеюхин.
Помимо этого, рассказал Луговенко, в пешеходных зонах приоритет будет у пешеходов, а человек, использующий средство индивидуальной мобильности (СИМ), будет считаться там «гостем». Если он будет мешать пешеходному потоку, ему необходимо будет спешиться «и превратиться в пешехода», пояснил он. РБК
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