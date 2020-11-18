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НОВОСТИ

Подозрительные переводы по картам предложили блокировать на 25 дней

09:32 18.11.2020 Источник: РБК

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР). С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. АБР намерена отправить эти предложения в ЦБ. Банку России уже известно о новых предложениях ассоциации, но они требуют серьезной проработки, сообщил представитель регулятора.

Изменения касаются действий банков, которые они могут совершать для борьбы с мошенническими переводами, если клиент сообщил, что операции по карте проводятся без его согласия. Клиент должен успеть это сделать не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции. Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания транзакции только до зачисления средств на счет получателя.

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