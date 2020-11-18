Конгрессмен потребовал предать Трампа суду за госизмену

10:00 Источник: Газета.Ru

Американский конгрессмен-демократ Билл Паскрелл потребовал привлечь к суду действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его администрацию за «преступления против нации и конституции», пишет The Washington Times.

По словам Паскрелла, Трамп совершил «государственную измену», пытаясь атаковать выборы и «задушить демократию».

«Он участвовал в предательстве, в измене. Он почти отказался от управления и защиты нашей нации», — сказал конгрессмен. Газета.Ru